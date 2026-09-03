Два ротвейлери покусали підлітків на Рівненщині: власник постане перед судом

Фото: Прокуратура України

На Рівненщині судитимуть чоловіка, чиї два ротвейлери у березні напали на двох підлітків. Інцидент стався у селі Полиці Вараського району

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік утримував собак на своїй території та знав, що паркан був у аварійному стані. Попри це, він випустив ротвейлерів із вольєра.

Тварини вибігли з двору та накинулися на двох місцевих підлітків, які проходили вулицею.

Чоловік намагався допомогти потерпілим, однак собаки покусали і його. Один із підлітків отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували з множинними ранами рук і ніг та переломами кісток обох передпліч.

Власнику собак інкримінують необережне тяжке тілесне ушкодження. Свою вину чоловік визнає та заявляє про щире каяття.

Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Нагадаємо, на Миколаївщині алабай накинувся на 7-річного хлопчика та покусав йому обличчя. Поліцейські склали на 37-річного власника тварини адмінпротокол. Чоловіку загрожує штраф.