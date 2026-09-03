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03 вересня 2026, 07:25

Після попереджень Зеленського в Москві другу ніч поспіль обмежували авіарух

03 вересня 2026, 07:25
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Фото: The Moscow Times
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Аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" в Москві другу ніч поспіль тимчасово призупиняли прийом і виліт літаків

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times, передає RegioNews.

Обмеження запроваджували після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.

У "Росавіації" заявили, що в аеропортах Московського регіону вводили тимчасові обмеження на прийом і відправлення повітряних суден.

Напередодні вночі роботу призупиняли одразу три московські аеропорти. За даними моніторингового сервісу Flightradar24, у "Шереметьєво" скасували 21 рейс, ще 235 затримали. У "Внуково" скасували 22 рейси та затримали 94.

Нагадаємо, раніше український президент закликав авіакомпанії, страховиків та інші компанії, які використовують повітряний простір і ключові аеропорти Росії, враховувати зростання небезпеки через дрони. Водночас він наголосив, що Україна не має наміру завдавати ударів по цивільній авіації та не загрожує цивільним літакам.

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