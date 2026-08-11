Ціни на бензин стрімко падають: які цінники на АЗС

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Через ситуацію на Близькому Сході регулярно "скачуть" ціни на АЗС. При цьому останні дні вартість бензина стала стрімко падати

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 11 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,28 гривні за літр (без змін);

бензин А-95 – 80,99 гривні за літр (-0,06 гривні);

бензин А-92 – 77,85 гривні за літр (-0,02 гривні);

дизпальне – 92,57 гривні за літр (-0,07 гривні);

автогаз – 43,61 гривні за літр (-0,03 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.