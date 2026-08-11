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11 серпня 2026, 23:40

У Дніпрі прямо на Набережній побили чоловіка до втрати свідомості

11 серпня 2026, 23:40
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі на Сонячній набережній сталась бійка. Інцидент стався на очах у перехожих

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався на Сонячній Набережній біля будинку №6. За словами очевидців, між чоловіками сталась сварка, яка переросла бійка. Під час конфлікту один із чоловіків зазнав важких ударів і внаслідок отриманих травм знепритомнів. Тривалий час він лежав на землі без тями.

Перехожі викликали на місце поліцію та медиків. Точні причини інциденту наразі ще невідомі.

Нагадаємо, поліція Дніпра затримала підозрюваного у розбійному нападі на 68-річного пацієнта лікарні. Зловмисник проник до медичного закладу, погрожував потерпілому предметом, схожим на пістолет, завдав йому удару дерев’яною палицею та заволодів двома мобільними телефонами.

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