Сили оборони завдали удари по НПЗ в російському Орську

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У Генштабі підтвердили, що в ніч на 11 серпня Сили оборони України уразили НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбурзькій області. Це один із найбільших НПЗ в області

Про це повідомляє Генштаб, передає RegioNews.

За словами українських військових, на цьому заводі росіяни роблять близько 6 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Після удару Сил оборони там зафіксовано пожежу. Масштаби збитків будуть уточнюватись.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації" - кажуть у Генштабі.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.