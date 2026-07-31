У Києві чоловіка, який зарізав лікарку ВЛК відправили за ґрати

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У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, який з ножем напав на лікарку ВЛК. Жінка від отриманих травм померла

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Києві суд ухвалив чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Варто зазначити, що йому повідомили про підозру за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство особи у зв'язку з виконанням нею службового обов'язку. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, трагедія сталассь 29 липня. Тоді в кабінеті хірурга військовозобов'язаний напав на лікарку та завдав їй декількох ножових ударів. Від отриманих поранень жінка померла на місці.