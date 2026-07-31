15:36  31 липня
Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ
13:28  31 липня
Смертельне зіткнення на Вінниччині: загинули двоє людей, ще троє – у лікарні
09:41  31 липня
На Миколаївщині засудили військового, який у машині зґвалтував 14-річну племінницю
UA | RU
UA | RU
31 липня 2026, 16:38

36 кг золота на $4 мільйони: на КПП "Ужгород" з'ясовують походження злитків

31 липня 2026, 16:38
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На пункті пропуску "Ужгород" триває перевірка 36 кілограмів золотих злитків, які намагався вивезти з України громадянин Іраку

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За його словами, орієнтовна вартість металу становить близько 4 мільйонів доларів.

Чоловік перевозив золото у автомобілі Hyundai i20. За попередньою інформацією, він подав документи, які мають підтверджувати легальне походження злитків. Водночас, як зазначає Глагола, правоохоронці перевіряють чинність цих документів та походження дорогоцінного металу.

Глагола додав, що подана довідка могла мати обмежений строк дії – дев’ять місяців, тому наразі компетентні органи встановлюють усі обставини.

Після завершення перевірки буде ухвалено рішення щодо подальшого пропуску громадянина через державний кордон.

Офіційних повідомлень від Державної прикордонної служби чи митних органів щодо цієї ситуації наразі не надходило.

Нагадаємо, у травні киянка намагалася вивезти до Чехії листівки 1930-х років із зображенням Гітлера. Можливу історико-культурну цінність листівок визначатимуть експерти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Ужгород кпп злитки золото іноземець прикордонники
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
Напад на командира "Хартії": у стрілка не спрацювала зброя - відео затримання
31 липня 2026, 17:50
У Києві з 1 серпня подорожчає проїзд у маршрутках: тариф зросте до 25 грн
31 липня 2026, 17:20
Обшуки у ТЦК по всій Україні: ДБР повідомило про підозру 15 фігурантам
31 липня 2026, 16:57
На Київщині через Telegram торгували "путівками" за кордон для ухилянтів
31 липня 2026, 16:30
У Києві чоловіка, який зарізав лікарку ВЛК відправили за ґрати
31 липня 2026, 16:15
До 460 тисяч гривень за бойові завдання: кому МВС затвердило нові виплати
31 липня 2026, 16:12
Фейкові знайомства і шантаж: у Запоріжжі викрили двох агентів РФ
31 липня 2026, 15:36
На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського скоїли спробу замаху: двох осіб затримали
31 липня 2026, 15:27
У Рівному з 1 серпня змінюються правила пільгового проїзду: що потрібно знати
31 липня 2026, 14:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »