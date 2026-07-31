36 кг золота на $4 мільйони: на КПП "Ужгород" з'ясовують походження злитків

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На пункті пропуску "Ужгород" триває перевірка 36 кілограмів золотих злитків, які намагався вивезти з України громадянин Іраку

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

За його словами, орієнтовна вартість металу становить близько 4 мільйонів доларів.

Чоловік перевозив золото у автомобілі Hyundai i20. За попередньою інформацією, він подав документи, які мають підтверджувати легальне походження злитків. Водночас, як зазначає Глагола, правоохоронці перевіряють чинність цих документів та походження дорогоцінного металу.

Глагола додав, що подана довідка могла мати обмежений строк дії – дев’ять місяців, тому наразі компетентні органи встановлюють усі обставини.

Після завершення перевірки буде ухвалено рішення щодо подальшого пропуску громадянина через державний кордон.

Офіційних повідомлень від Державної прикордонної служби чи митних органів щодо цієї ситуації наразі не надходило.