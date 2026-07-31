У Рівному з 1 серпня змінюються правила пільгового проїзду: що потрібно знати

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Про це інформує Рівненський осередок громадської організації "Захист Держави", передає RegioNews.

Для підтвердження права на безкоштовний або пільговий проїзд пасажирам необхідно буде мати спеціальну транспортну картку.

Учасник Руху молодих "Захист Держави" вже отримав свою пільгову транспортну картку.

В ГО також оприлюднили інформацію про те, кому потрібна транспортна картка, де її отримати та які документи необхідні для оформлення.

Нагадаємо, в Хмельницькій обласній раді обговорили проблеми з якими стикаються ветерани під час встановлення інвалідності та оформлення необхідних документів. Однією з ключових пропозицій ГО "Захист Держави" стало створення електронних автоматизованих процедур проходження експертного оцінювання.