Не знаю, як вам це повідомити, але у військових можуть бути перебої з постачанням води

Не знаю, як вам це повідомити, але у військових можуть бути перебої з постачанням води

Фото: Facebook

Дуже потрібне, дуже елементарне. Але.

Сьогодні написала знайома військова, що в них проблеми з поставками води. Вони пишуть на постачальника, той каже проблеми з контрактом.

Вони пишуть в АОЗ, агенція відповідає, що контракти з постачальником закінчились. Ждемо нових, а поки набирайте воду в скважинах.

Пишу іншим в/ч – "ну в нас з нею давно перебої". На їдальню не возять з зими.

Вийшла гуляти з собакою, зустріла військових. Сміються з мене: "в нас як з дрона скинуть, то є. А інакше, як вже вийде".

Сумно.

Але ж вода – це елементарне. Як так вийшло? Це при тому, що іі закуповують як окрему позицію і в каталозі.

На початку війни постачальники типу Глиняної підняли ціни на воду до безсовісного. За що навіть отримали кримінальні провадження. Далі з появою ДОТ на цей ринок зайшов один з відомих брендів, і знизив ціни до 3 грн. Слідом ціни впали в каталогах, за якими постачають харчування. Це друге джерело надходження води. Але за такою ціною воду було возити не всім цікаво.

В березні АОЗ закупив у монопольного постачальника води десь на 800 млн. Зараз ці контракти вичерпались. Кілька тижнів тому АОЗ оголосив нові торги на 500 млн. А потім сам же скасував.

І через тиждень оголосив знову – за ціною на 10% вищою.

Чекаємо, чи прийде тепер монопольний постачальник.

Так вийшло, що тільки минулого тижня ми розглянули інструкцію МОУ, яка дозволяє АОЗ самостійно переглядати ціну, але не вище 10%.

Окремо від цього випадку, це рішення не виглядало критичним. Але тут торги скасовані АОЗ ще до приходу учасника, а не тому що він не прийшов.

Сподіваюсь почути оперативне пояснення від АОЗ.

КСЛ каже, що до критичного не дійшло, але тендер чекають.

З того, що дізналась – влітку ще зазвичай додається проблема з тарою.