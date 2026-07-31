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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

У суді прокурори довели, що 26 березня 2025 року обвинувачений, який є військовослужбовцем, в автомобілі Volkswagen зґвалтував свою 14-річну племінницю. Дівчині вдалося врятуватися лише тоді, коли поруч проїхала інша автівка. Про подію вона повідомила тітці, а згодом матері, після чого звернулася до правоохоронців.

Під час судового засідання обвинувачений вини не визнав. Чоловік стверджував, нібито дівчина сама вчиняла щодо нього дії сексуального характеру та вигадала обвинувачення через скрутне матеріальне становище родини. Проте суд визнав ці заяви безпідставними, адже вина фігуранта повністю підтверджується показами свідків та результатами проведених судово-медичних, імунологічних й психологічних експертиз.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 152 КК України та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокуратура подала апеляційну скаргу через непризначення додаткового покарання – позбавлення засудженого спеціального військового звання.

Нагадаємо, у Харкові перед судом постане рясофорний чернець Харківської єпархії УПЦ МП, який зґвалтував 14-річну хористку, шантажував її погрозами розголосити інформацію представникам єпархії та змушував її до нових дій сексуального характеру.