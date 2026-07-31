На полігоні військової частини у Хмельницькій області стався вибух із детонацією

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Сьогодні на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія – вибух із подальшою детонацією

Про це повідомила пресслужба Сил спецоперацій, передає RegioNews.

Наразі обставини та причини інциденту встановлюють.

На місці події працюють відповідні служби, які проводять першочергові заходи з ліквідації наслідків.

Інформація про можливих постраждалих і загиблих уточнюється. Додаткові відомості обіцяють повідомити після завершення необхідних заходів.

Водноча начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін додав, що є пошкодженні житлові будинки. На даний момент створено комісію з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у пʼятницю, 31 липня, близько 12:00 у Хмельницькому пролунали кілька вибухів. В цей час повітряну тривогу в місті не оголошували.