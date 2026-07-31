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31 липня 2026, 14:35

Війська РФ вдарили по Краматорську: загинула жінка, четверо людей постраждали

31 липня 2026, 14:35
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Фото: Краматорська МВА
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Краматорськ у п'ятницю вранці зазнав масованого обстрілу з боку російських військ. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо отримали поранення

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, близько 10:25 російські війська завдали ударів по одному з багатоквартирних мікрорайонів міста. Влучання зафіксували у житлові будинки, супермаркет та заклад освіти.

"За попередньою інформацією, загинула жінка. Ще троє жінок та чоловік зазнали поранень. Усім надали необхідну медичну допомогу", – повідомив Гончаренко.

Наразі відповідні служби працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки російської атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська завдали авіаудару по Краматорську, скинувши на місто чотири авіабомби. Було відомо, що внаслідок авіаатаки поранення отримали троє цивільних осіб.

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