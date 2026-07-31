Смертельне зіткнення на Вінниччині: загинули двоє людей, ще троє – у лікарні
ДТП сталася 30 липня близько сьомої ранку на об’їзній дорозі Немирова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися мікроавтобус Mercedes Sprinter та легковик Renault Megane. Внаслідок аварії 49-річна пасажирка легковика та 19-річний водій мікроавтобуса загинули на місці.
Травмувалися 50-річний водій Renault, а також його 42-річна та 20-річний пасажири. Їх госпіталізували.
У водія Renault взяли зразки крові для проведення токсикологічної експертизи. Попередньо, він був тверезий.
Автомобілі вилучили та помістили на арештмайданчик.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.
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