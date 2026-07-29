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29 липня 2026, 13:46

На Хмельниччині судитимуть пенсіонера, який напоїв та вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини

29 липня 2026, 13:46
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Фото: поліція
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Правоохоронці завершили розслідування відносно пенсіонера, якого обвинувачують у розбещенні та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Злочин стався в червні в одному із сіл Хмельницького району. Зловмисник запропонував підвезти 15-річну дівчину, але натомість привіз її до себе додому, запросив до столу та почав наливати їй алкоголь. Скориставшись безпорадним станом дівчини, він дозволив собі непристойні висловлювання та вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Правоохоронці кваліфікували дії затриманого за ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство щодо неповнолітньої) та ч. 1 ст. 156 (розпусні дії щодо особи, яка не досягла 16 років) КК України.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисника направлений до суду. За скоєне пенсіонеру загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

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