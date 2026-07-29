12:51  29 липня
$11 тисяч за втечу: на кордоні з Молдовою затримали військового-дезертира
12:23  29 липня
У Києві студент поранив ножем трьох чоловіків: один потерпілий у комі
14:40  29 липня
На Житомирщині у ставку потонув 25-річний чоловік
UA | RU
UA | RU
29 липня 2026, 13:31

Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджена інфраструктура

29 липня 2026, 13:31
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вдень 29 липня ворог завдав удару по Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

"Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Деталі зʼясовуємо", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про рух ракет на Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня російські війська атакували Україну 80 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання дронів на 10 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Одеса обстріли інфраструктура пошкодження
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
На Житомирщині у ставку потонув 25-річний чоловік
29 липня 2026, 14:40
Удар по виставці на Київщині 24 липня: кількість загиблих зросла до 12
29 липня 2026, 14:26
Зіткнення авто на Кіровоградщині: загинув водій, 12-річна дитина – в реанімації
29 липня 2026, 14:03
На Хмельниччині судитимуть пенсіонера, який напоїв та вчинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини
29 липня 2026, 13:46
Сморід від спиртзаводу: на Львівщині люди перекрили дорогу до кордону
29 липня 2026, 13:16
Ворожий дрон ударив по гаражному кооперативу в Запоріжжі: поранений чоловік
29 липня 2026, 13:13
$11 тисяч за втечу: на кордоні з Молдовою затримали військового-дезертира
29 липня 2026, 12:51
Росіяни вдарили по АЗС у Запоріжжі: поранено чоловіка
29 липня 2026, 12:38
У Києві студент поранив ножем трьох чоловіків: один потерпілий у комі
29 липня 2026, 12:23
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віталій Портніков
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »