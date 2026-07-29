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29 липня 2026, 13:16

Сморід від спиртзаводу: на Львівщині люди перекрили дорогу до кордону

29 липня 2026, 13:16
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Фото: соцмережі
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У Раві-Руській на Львівщині місцеві жителі перекрили дорогу до кордону через неприємний запах, який поширюється від місцевого спиртзаводу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією очевидців, люди вийшли на пішохідний перехід і пропускають автомобілі лише періодично – по кілька машин.

Мешканці стверджують, що сильний сморід у місті відчувається постійно. Також вони заявляють про часті випадки захворювань та алергій, причину яких пов’язують із діяльністю підприємства.

У соцмережах учасники акції закликають Рава-Руський спиртзавод або припинити роботу, або усунути проблему із запахом. У разі відсутності реакції люди погрожують перейти до блокування самого підприємства.

Рава-Руський спиртовий завод – підприємство з виробництва етилового спирту у Львівській області. Раніше воно входило до структури ДП "Укрспирт", а після приватизації активів у 2021 році об’єкт перейшов до приватного управління.

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