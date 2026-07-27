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27 липня 2026, 08:39

Квартири, погони, посади: як оточення глави МВС Вигівського робило кар'єру в поліції

27 липня 2026, 08:39
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Фото: Національна поліція
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Близьке оточення нового міністра внутрішніх справ Івана Вигівського роками синхронно просувалося кар'єрними сходами разом із ним та отримувало високі посади й службове житло

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Як зазначають журналісти, Вигівський розпочав службу в Миколаївській області, потім очолював поліцію Полтавщини, Київський главк Нацполіції, а згодом став керівником Національної поліції України та міністром внутрішніх справ. Разом із ним у різні регіони переходила низка правоохоронців, які згодом отримували керівні посади.

Серед них – Араік Кочкадамян, Артем Родигін, Андрій Гарастюк, Дмитро Соколов, Роман Бутко та Олег Гудима.

За даними Bihus.Info, деякі з цих посадовців отримували службові квартири у Києві, які згодом приватизували. Зокрема, йдеться про житло у столичних житлових комплексах "Славутич" та "Кришталеві джерела".

Журналісти також звернули увагу на низку скандалів, пов’язаних із деякими представниками цього кола. Зокрема, після резонансних інцидентів окремі посадовці не втрачали посади, а навпаки отримували підвищення.

Водночас фігуранти розслідування у відповідях журналістам заперечували або не коментували окремі твердження, посилаючись на розмежування повноважень між підрозділами поліції чи особисті обставини.

Як відомо, 14 липня уряд призначив Вигівського Івана Михайловича головою Національної поліції України.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заборонив журналістам та громадській організації поширювати інформацію про нерухомість, угоди та інвестиції брата директора ДБР Олексія Сухачова – харківського бізнесмена Олександра Сухачова.

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розслідування МВС Нерухомість Bihus.Info Вигівський Іван квартири
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