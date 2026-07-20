Фото: ДСНС

Кількість поранених внаслідок російської атаки на Павлоград 20 липня зросла до 13 людей

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У стані середньої тяжкості госпіталізовані 11 людей. Серед них – 13-річна дівчинка.

Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

За інформацією ДСНС, у пошкодженій багатоповерхівці виникли пожежі в кількох квартира. Також загорілися автомобілі.

Під час ліквідації пожеж надзвичайники врятували 10 людей, серед них – двоє дітей.

Нагадаємо, вранці 20 липня російські військові завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області. Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох постраждалих, серед яких – однорічна дитина.