Майже 40 атак за день: ворог тероризував Дніпропетровщину, є загиблі та багато поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові протягом дня майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, загинули двоє людей, ще 17 дістали поранень. Серед постраждалих – діти

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, для атак армія РФ застосувала безпілотники, артилерію та авіаційні бомби.

У Павлограді через ранковий ворожий удар загинули двоє людей, ще 16 постраждали.

"Троє людей залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Решта, серед яких діти 1 та 13 років, лікуватимуться амбулаторно", - додав Ганжа.

У Нікопольському районі ворог цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Пошкоджень зазнала інфраструктура, спортивна школа, кафе, багатоквартирний будинок й автівка. Поранення дістала 81-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни били по Васильківській, Яворницькій і Петропавлівській громадах, внаслідок чого виникли пожежі. Пошкоджені приватні оселі, магазин, автомобілі та комбайн.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді.

Нагадаємо, що російські війська 20 липня завдали авіаударів по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали травм. На місцях влучань виникли масштабні пожежі.