Потрапили на відео: в Івано-Франківську підлітки пошкодили орендований електросамокат
Поліцейські Івано-Франківська встановили підлітків, які навмисно пошкодили орендований електросамокат: батьків притягнули до адміністративної відповідальності
Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Двоє підлітків пошкодили орендований електросамокат. Їхні дії випадково побачили перехожі та зафіксували на відео.
Запис побачив власник сервісу прокату й звернувся до поліції. Ювенальні поліцейські з’ясували всі обставини правопорушення.
Повідомлення на лінію 102 надійшло 19 липня близько 21:00. Власник повідомив, що невідомі хлопці пошкодили самокат "ECOS" поблизу одного з навчальних закладів Івано-Франківська.
Співробітники ювенальної превенції одразу почали встановлювати обставини події та осіб неповнолітніх, які могли бути причетні до пошкодження майна.
Нагадаємо, 3 травня на Київщині автомобіль збив електросамокат із дітьми. Загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина отримала травми.