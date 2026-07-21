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21 липня 2026, 18:58

Потрапили на відео: в Івано-Франківську підлітки пошкодили орендований електросамокат

21 липня 2026, 18:58
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Фото ілюстративне
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Поліцейські Івано-Франківська встановили підлітків, які навмисно пошкодили орендований електросамокат: батьків притягнули до адміністративної відповідальності

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Двоє підлітків пошкодили орендований електросамокат. Їхні дії випадково побачили перехожі та зафіксували на відео.

Запис побачив власник сервісу прокату й звернувся до поліції. Ювенальні поліцейські з’ясували всі обставини правопорушення.

Повідомлення на лінію 102 надійшло 19 липня близько 21:00. Власник повідомив, що невідомі хлопці пошкодили самокат "ECOS" поблизу одного з навчальних закладів Івано-Франківська.

Співробітники ювенальної превенції одразу почали встановлювати обставини події та осіб неповнолітніх, які могли бути причетні до пошкодження майна.

Нагадаємо, 3 травня на Київщині автомобіль збив електросамокат із дітьми. Загинув 10-річний хлопчик, ще одна дитина отримала травми.


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