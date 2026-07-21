У Києві судитимуть шахрая, який під виглядом СБУ ошукав народну артистку

Фото: поліція Києва

У Києві судитимуть псевдоправоохоронця, який ошукав народну артистку України на понад шість мільйонів гривень, слідство завершено, справу скеровано до суду

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews .

У квітні народній артистці України зателефонував невідомий та представився працівником СБУ. Зловмисник залякував жінку та безпідставно звинувачував її у державній зраді. Для посилення тиску він надіслав їй у месенджер фіктивну повістку із необхідністю з’явитись до спецслужби.

Правоохоронці встановили, що шляхом маніпуляцій аферист переконав жінку у необхідності термінової перевірки походження її коштів через нібито існуючий зв’язок із державою-агресором. Надалі ділок призначив артистці особисту зустріч, під час якої вона передала йому 128 тисяч доларів та перерахувала на різні рахунки близько 400 тисяч гривень.

Тоді поліцейські затримали 36-річного фігуранта та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах).

Завершивши досудове розслідування, слідчі скерували обвинувальний акт відносно підозрюваного до суду. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Київській області викрили шахрая, який ошукав чоловіка. Він прикинувся правоохоронцем.