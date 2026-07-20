Удар по Запоріжжю: одна людина загинула, дев'ятеро травмовані

Фото: ДСНС

Російські війська 20 липня завдали авіаударів по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали травм. На місцях влучань виникли масштабні пожежі

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За інформацією рятувальників, за однією з адрес авіаудар зруйнував гаражі, після чого спалахнула пожежа на площі близько 500 квадратних метрів. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч будівлі та автомобілі.

За іншими адресами внаслідок російської атаки загорілося складське приміщення одного з підприємств, а також суха рослинність на відкритій території.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували всі осередки займання. На місцях ударів працювали рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби міста.

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що унаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. На місці влучання виникла масштабна пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам.