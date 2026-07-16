Атака на Харків та область: ворог вбив людину та поранив шістьох містян

Фото: ДСНС

Унаслідок російських ударів безпілотниками по Харкову та передмістю загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews

Під вогнем опинилися цивільне підприємство у селищі Високий та приватний сектор Київського району Харкова.

атаки загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

У Київському районі Харкова через влучання безпілотника в приватному секторі постраждав 40-річний чоловік.

Рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі, що виникли після російських ударів. На місцях влучань працювали екстрені служби.

Нагадаємо, що 16 липня росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по Запоріжжю. Попередньо відомо про трьох поранених та трьох загиблих