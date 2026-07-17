Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 17 липня РФ атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, 7 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 130 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 115 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 5. Крім того, протирадіолокаційна ракета Х-31П не досягла своєї цілі.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, ввечері 16 липня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до 10.