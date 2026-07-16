На Волині сталось вбивство на АЗС
На Волині судять чоловіка за вбивство. Він вдарив ножем у груди колегу
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Інцидент стався 17 квітня цього року на території АЗС у селі Старовойтове. Там 37-річний водій вантажівки під час сварки вдарив колегу мисливським ножем. На жаль, 31-річний потерпілий від отриманих травм помер.
"Під час досудового розслідування встановлено, що холодну зброю – мисливський ніж – обвинувачений носив без передбаченого законом дозволу. Обвинувачений перебуває під вартою", - кажуть в прокуратурі.
Нагадаємо, що у селі Квасово Берегівського району поліцейські розкрили умисне вбивство 62-річного чоловіка
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