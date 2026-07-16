Майже 30 атак за добу: Дніпропетровщина під масованим вогнем ворога

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти протягом 16 липня майже 30 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews

Для атак росіяни застосували безпілотники, артилерію й авіаційні бомби.

У Нікопольському районі загарбники цілили по місту Нікополь, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Унаслідок атаки там понівечене підприємство, поранення дістав 73-річний чоловік. Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі під ворожим ударом перебували Кривий Ріг і Зеленодольська громада – пошкоджень зазнала інфраструктура.

У Синельниківському районі під атакою опинилася Миколаївська громада.

Нагадаємо, що унаслідок російських ударів безпілотниками по Харкову та передмістю загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень.