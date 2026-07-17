Українські бійці ліквідували за добу майже 1400 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1370 окупантів, чотири танки, шість бронемашин, 65 артсистем та сім РСЗВ. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 425 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 26.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну установку російських загарбників на Запорізькому напрямку – інженерну систему дистанційного мінування "Земледелие".
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