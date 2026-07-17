Фото: поліція

Минулої доби ворог здійснив 73 удари по 31 населеному пункту Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та БПЛА різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБами поранення отримали п'ятеро людей – жінки віком 60 і 69 років та чоловіки віком 57, 67 і 71 року. Через влучання ворожого БпЛА також травмований 28-річний чоловік. Пошкоджені інфраструктура АЗС, 15 приватних будинків, адміністративна будівля та три легковики.

На трасі Суми-Білани внаслідок влучання БПЛА біля автомобіля постраждала чотирирічна дівчинка.

У Білопільській громаді через удар БпЛА поранено 60-річну жінку. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, три гаражі, легковик і господарча споруда.

У Шосткинській міській громаді внаслідок атаки безпілотника поранення отримали 29-річна жінка та 38-річний чоловік.

У Річківській громаді через влучання БпЛА в будинок травмована 51-річна жінка, також постраждали жінки віком 64, 72 та 78 років. Пошкоджений приватний будинок.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені два приватні будинки, травмований 55-річний чоловік.

Нагадаємо, вночі 17 липня ворог атакував Суми керованими авіабомбами. Загалом зафіксовано п'ять ударів – пошкоджена цивільна інфраструктура.