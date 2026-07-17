Російський удар по Херсону: загинула 70-річна жінка, ще один чоловік поранений

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Унаслідок російських атак по Херсону вночі та вранці 17 липня загинула одна людина, ще одна дістала поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 00:15 російські військові атакували з безпілотника житловий будинок у центрі міста. Унаслідок удару поранення отримав 59-річний чоловік, який у момент атаки перебував на балконі своєї квартири.

У нього діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення лівого плеча, поверхневі рани правої гомілки, забій м’яких тканин тулуба та акубаротравму.

Також близько 7:00 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок атаки важкі поранення отримала 70-річна місцева жителька.

Медики госпіталізували жінку, однак врятувати її не вдалося – вона померла. У постраждалої були вибухова та відкрита черепно-мозкові травми, а також уламкові поранення грудної клітини.

Нагадаємо, минулої доби ворог здійснив 73 удари по 31 населеному пункту Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та БпЛА різних типів. Серед постраждалих – 4-річна дівчинка.