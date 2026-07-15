За добу ворог завдав майже 30 ударів по Дніпропетровській області

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Російські війська протягом дня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини, загинули двоє людей, ще троє людей дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

За його словами, Нікополь, Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади Нікопольського району росіяни обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами. Пошкоджені агрофірма, магазин, приватні будинки, автівка. Поранений 23-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Безпілотниками армія РФ атакувала Грушівську та Глеюватську громади Криворізького району. Пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Постраждали двоє людей, серед них - дитина.

Софіївську громаду ворог атакував безпілотником типу Shahed, загорілася вантажівка. Загинув чоловік.

У Юріївській громаді Павлоградського району внаслідок атаки російського БПЛА виникла пожежа. Пошкоджена інфраструктура.

У Васильківській громаді внаслідок скидання КАБу пошкоджені 10 приватних будинків та авто. Загинула одна людина.

Нагадаємо, що 15 липня 2026 року армія РФ здійснювала обстріли населених пунктів Херсонщини авіацією, ствольною та реактивною артилерією та дронами різного типу.