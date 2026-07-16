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16 липня 2026, 07:07

Росія атакувала Київ: загинули двоє людей, серед поранених – 16-річний хлопець

16 липня 2026, 07:07
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Фото: ДСНС Києва
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У ніч на 16 липня російські війська завдали удару по Києву. Під обстріл потрапили Святошинський та Дарницький райони столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС та на міськийголова Віталій Кличко, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще шестеро отримали поранення, серед постраждалих – 16-річний хлопець.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого удару виникли пожежі в адміністративно-складській будівлі, складському приміщенні та припаркованих вантажних автомобілях. Рятувальники ліквідували займання. Саме тут загинули двоє людей, ще двоє, серед яких дитина, дістали травми.

У Святошинському районі через влучання спалахнула пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Пожежу вдалося локалізувати.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російського обстрілу, а інформація про жертв і постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, російські війська 15 липня завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши керовану авіабомбу та безпілотники. Унаслідок атак у двох районах міста пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали.

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