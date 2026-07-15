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15 липня 2026, 19:36

Росія вдарила КАБом по Харкову: госпіталізовано семеро цивільних, триває розбір завалів

15 липня 2026, 19:36
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Фото: поліція Харківської області
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Російські війська вдень 15 липня завдали авіаудару по Київському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали восьмеро мирних жителів, пошкоджені цивільне підприємство, складські приміщення, ангар та автомобілі

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, російські військові атакували місто керованою авіабомбою. Унаслідок влучання поранення різного ступеня тяжкості дістали троє жінок і четверо чоловіків.

Усіх постраждалих госпіталізували. Інформація про ще одного потерпілого уточнюється.

Також ударом пошкоджено будівлю цивільного підприємства, складські приміщення, ангар та транспортні засоби.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби.

За фактом авіаудару слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що російські війська 15 липня завдали комбінованого удару по Харкову, застосувавши керовану авіабомбу та безпілотники.

Унаслідок атак у двох районах міста пошкоджені багатоповерхівки, виникли пожежі, щонайменше троє людей постраждали.

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