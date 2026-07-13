У Запоріжжі з-під завалів будинку, зруйнованого російським дроном, дістали тіла двох загиблих
Під завалами понівеченого безпілотником будинку виявили тіла двох людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"На жаль, двоє людей загинуло: рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок нічної атаки дістали поранення 11 людей.
За інформацією місцевих телеграм-каналів, загиблі – 86-річна жінка та її 60-річна донька. Вони мешкали на третьому поверсі зруйнованого під'їзду.
Нагадаємо, російські війська в ніч на 13 липня завдали удару по Запоріжжю. Повідомлялрся, що госпіталізовані п'ятеро постраждалих, підліток та жінка – у важкому стані.
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