Харківщина під ударами РФ: 11 поранених, серед них дитина
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 12 населених пунктів області
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих ударів постраждали 11 людей, серед них – 11-річна дівчинка.
У селищі Солоницівка травмувалися семеро людей, зокрема дитина. Також поранення отримали дві жінки у Золочеві, 71-річний чоловік в Ізюмі та 50-річний житель села Борівське Шевченківської громади.
По Харківщині ворог застосував різні види озброєння: ракету, керовані авіабомби, ударні безпілотники типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія" та інші БпЛА. Харків зазнав атаки дронами – під ударом опинився Немишлянський район міста.
Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарські споруди, транспорт, АЗС, медичний заклад, будівлі та залізничну інфраструктуру. Найбільше руйнувань зафіксовано у Харківському, Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.
Нагадаємо, в ніч на 14 липня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Є постраждалі.