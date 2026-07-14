Харківщина під ударами РФ: 11 поранених, серед них дитина

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих ударів постраждали 11 людей, серед них – 11-річна дівчинка.

У селищі Солоницівка травмувалися семеро людей, зокрема дитина. Також поранення отримали дві жінки у Золочеві, 71-річний чоловік в Ізюмі та 50-річний житель села Борівське Шевченківської громади.

По Харківщині ворог застосував різні види озброєння: ракету, керовані авіабомби, ударні безпілотники типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія" та інші БпЛА. Харків зазнав атаки дронами – під ударом опинився Немишлянський район міста.

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарські споруди, транспорт, АЗС, медичний заклад, будівлі та залізничну інфраструктуру. Найбільше руйнувань зафіксовано у Харківському, Богодухівському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Нагадаємо, в ніч на 14 липня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону. Є постраждалі.