Фото: ОВА

В ніч на 14 липня російські війська майже 20 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Синельниківщині ворог бив по Синельниковому, а також Українській та Петропавлівській громадах. На місцях влучань виникли пожежі. Пошкоджені АЗС, приватний будинок та автомобілі.

За уточненою інформацією, через обстріл Синельниківського району, що відбувся напередодні, загинули двоє людей – чоловіки 73 та 55 років. Кількість постраждалих зросла до чотирьох: госпіталізували ще одного 25-річного чоловіка, стан пораненого лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

На Нікопольщині від обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Томаківська та Мозолевська громади. Пошкоджені агрофірма, приватні будинки та господарська споруда.

У Кам'янському районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали сільськогосподарське підприємство та інфраструктура.

У Солонянській громаді Дніпровського району пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, 13 липня на Дніпропетровщині троє співробітників ДСНС дістали поранення внаслідок повторного російського удару під час ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом.