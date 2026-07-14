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14 липня 2026, 07:28

Російські атаки на Сумщину: четверо постраждалих, пошкоджено десятки об'єктів

14 липня 2026, 07:28
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Фото: Національна поліція
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Протягом минулої доби російські війська завдали 66 ударів по території Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, міномети й артилерію. Унаслідок ворожих атак постраждали четверо людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Шосткинській громаді після влучання російського безпілотника у житловий будинок гостру реакцію на стрес отримала 86-річна жінка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару FPV-дрона по автомобілю поранення дістав 43-річний чоловік.

Крім того, до медиків звернулися двоє жителів Сумської громади, які постраждали під час попередніх російських атак. Зокрема, 38-річний чоловік отримав травми після удару безпілотника 12 липня, а 37-річна жінка – внаслідок авіаудару керованими авіабомбами 11 липня.

За даними правоохоронців, обстрілами пошкоджено житлові будинки, транспорт, об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також заклади освіти й культури.

За кожним фактом обстрілу відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України ("Воєнні злочини").

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська здійснили 1011 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Постраждали 16 людей, серед них одна дитина.

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