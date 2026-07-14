Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти Росії, який просував Грем

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Президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який упродовж тривалого часу просував сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, передає RegioNews.

За даними телеканалу, підтримка з боку Трампа може суттєво прискорити ухвалення документа, над яким Грем працював багато років. Раніше сенатор-демократ Річард Блументаль та сам Грем заявляли, що адміністрація президента погодила ключові положення законопроєкту після тривалих переговорів.

Водночас досі залишалося незрозумілим, чи підтримає документ особисто Дональд Трамп, адже раніше він неодноразово критикував законопроєкт і наполягав на ширших президентських повноваженнях щодо самостійного запровадження санкцій. За інформацією CNN, тепер Білий дім готовий підтримати його ухвалення.

Законопроєкт передбачає можливість запровадження високих мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, природний газ та уран. Ініціатива покликана посилити економічний тиск на Росію через її війну проти України.

Як відомо, Ліндсі Грем, який був багаторічнии сенатором-республіканцем від Південної Кароліни, раптово помер у суботу, 11 липня. Ще 10 липня сенатор перебував з візитом в Україні.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Основною темою стали питання безпеки та захисту України, а також дипломатичні шляхи активізації переговорного процесу.