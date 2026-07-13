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13 липня 2026, 20:41

Ворожий удар по Полтавщині: у Миргородському районі постраждали троє людей

13 липня 2026, 20:41
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Фото: ДСНС
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У Миргородському районі Полтавщини внаслідок влучання російського безпілотника у приватне домоволодіння травмувалися троє людей

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

"Сьогодні вдень ворожий БПЛА влучив по території приватного домоволодіння у Миргородському районі на Полтавщині. Виникла пожежа господарської будівлі, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Попередньо, відомо про трьох травмованих людей. Їм надається уся необхідна допомога", - зазначив Дяківнич.

За даними очільника області, ще один російський безпілотник атакував територію одного з аграрних підприємств району.

Інформація про постраждалих унаслідок цієї атаки не надходила.

Нагадаємо, що під час ліквідації пожежі на атакованому вранці росіянами судні в Одесі виявили тіла ще двох моряків.

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