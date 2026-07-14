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14 липня 2026, 08:26

Без світла, води та газу: у Дружківці залишаються близько 4000 жителів

14 липня 2026, 08:26
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Фото: dru.city
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В обстріляній Дружківці, що у Краматорському районі, наразі залишаються ще близько 4000 жителів

Про це у телеетері повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Очільник ОВА наголосив, що у Дружківці наразі найскладніша обстановка – у місті повністю відсутні електро-, водо- та газопостачання. Попри критичні умови, там досі залишаються близько 4000 мирних жителів.

За словами Філашкіна, відновити електромережі наразі неможливо через постійні обстріли. Під час спроб проведення робіт багато енергетиків отримали поранення, є загиблі, також знищений службовий транспорт.

Наразі місцеві мешканці беруть питну воду зі свердловин, у місті продовжують працювати пункти незламності.

Водночас російські війська намагаються взяти під вогневий контроль під’їзні шляхи до населеного пункту. Влада вкотре закликає людей евакуюватися з міста, поки ще є можливість.

Нагадаємо, 3 липня на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області, у семи населених пунктах оголошена примусова евакуація родин з дітьми.

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