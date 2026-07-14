Без світла, води та газу: у Дружківці залишаються близько 4000 жителів
В обстріляній Дружківці, що у Краматорському районі, наразі залишаються ще близько 4000 жителів
Про це у телеетері повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
Очільник ОВА наголосив, що у Дружківці наразі найскладніша обстановка – у місті повністю відсутні електро-, водо- та газопостачання. Попри критичні умови, там досі залишаються близько 4000 мирних жителів.
За словами Філашкіна, відновити електромережі наразі неможливо через постійні обстріли. Під час спроб проведення робіт багато енергетиків отримали поранення, є загиблі, також знищений службовий транспорт.
Наразі місцеві мешканці беруть питну воду зі свердловин, у місті продовжують працювати пункти незламності.
Водночас російські війська намагаються взяти під вогневий контроль під’їзні шляхи до населеного пункту. Влада вкотре закликає людей евакуюватися з міста, поки ще є можливість.
Нагадаємо, 3 липня на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації населення з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів області, у семи населених пунктах оголошена примусова евакуація родин з дітьми.