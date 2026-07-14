Фото: ДСНС

Вночі 14 липня російські війська знову атакували столицю. У двох районах міста спалахнули пожежі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Голосіївському районі через влучання уламків загорілося складське приміщення. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Дарницькому районі на відкритій місцевості горіли автомобілі – пожежу загасили. На іншій локації району виявили вирву, а вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон головного корпусу та допоміжної будівлі на території школи-інтернату.

Ще за двома адресами зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку та на приватний будинок. Обійшлося без займань.

На щастя, внаслідок атаки загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, 13 липня на Дніпропетровщині троє співробітників ДСНС дістали поранення внаслідок повторного російського удару під час ліквідації пожежі, спричиненої ворожим обстрілом.