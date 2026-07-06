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06 липня 2026, 21:12

Помста через ревнощі: у Дніпрі жінка вночі спалила чужий автомобіль

06 липня 2026, 21:12
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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В Індустріальному районі Дніпра жінка умисно підпалила транспортний засіб та втекла з місця події

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Злочин стався наприкінці грудня минулого року. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана придбала бензин на одній із автозаправних станцій у Дніпрі.

Уночі вона підійшла до автомобіля, припаркованого біля будинку на проспекті Петра Калнишевського, облила транспортний засіб легкозаймистою речовиною та підпалила його за допомогою запальнички. Після скоєного зловмисниця залишила місце події та втекла.

У результаті оперативних заходів правоохоронці встановили, що до злочину причетна 34-річна містянка.

Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,що у Полтавському районі винесли вирок неповнолітньому уродженцю Дніпропетровської області, який за вказівкою куратора з месенджера Telegram підпалив автомобіль Hyundai Tucson.

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