У Харкові ворожий безпілотник влучив у дорогу: четверо постраждалих
У Київському районі Харкова 5 липня зафіксували падіння російського безпілотника типу "Італмас"
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, дрон влучив у проїжджу частину дороги. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до чотирьох. Інформація про стан поранених уточнюється.
Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнав автомобіль одного з міських комунальних підприємств.
Попередньо, пошкоджень житлового фонду не зафіксовано.
На місці працюють відповідні служби, які встановлюють усі обставини та наслідки російської атаки.
Нагадаємо, що росіяни 5 липня атакували місто Богодухів Харківської області безпілотниками. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.
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