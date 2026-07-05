У Харкові ворожий безпілотник влучив у дорогу: четверо постраждалих

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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews .

За його словами, дрон влучив у проїжджу частину дороги. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до чотирьох. Інформація про стан поранених уточнюється.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджень зазнав автомобіль одного з міських комунальних підприємств.

Попередньо, пошкоджень житлового фонду не зафіксовано.

На місці працюють відповідні служби, які встановлюють усі обставини та наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що росіяни 5 липня атакували місто Богодухів Харківської області безпілотниками. Внаслідок удару загинули двоє чоловіків.