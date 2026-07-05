На Донеччині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автівці з цивільними
Сьогодні 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон влучив у легковик, який рухався проїжджою частиною
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
"Сьогодні 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон влучив у легковик, який рухався проїжджою частиною", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля.
Нагадаємо, що у суботу, 4 липня, близько 16:00 російські війська завдали удару по середмістю Краматорська на Донеччині.
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