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05 липня 2026, 10:40

На Донеччині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автівці з цивільними

05 липня 2026, 10:40
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Фото: ДСНС
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Сьогодні 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон влучив у легковик, який рухався проїжджою частиною

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

"Сьогодні 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон влучив у легковик, який рухався проїжджою частиною", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля.

Нагадаємо, що у суботу, 4 липня, близько 16:00 російські війська завдали удару по середмістю Краматорська на Донеччині.

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