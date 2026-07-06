Наслідки масованого удару по Київщині: зросла кількість жертв та поранених
У Київській області кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до восьми, ще 48 людей постраждали
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає RegioNews.
"Кількість загиблих унаслідок атаки російських злочинців збільшилася до 8. Кількість постраждалих зросла до 48 людей", - ідеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, 20 постраждалих госпіталізовані. Троє людей перебувають у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.
Найбільше постраждалих у Бучанському районі - 35 осіб. Також люди отримали поранення у Бориспільському, Броварському та Фастівському районах, додав Калашник.
Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.