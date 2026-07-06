Наслідки масованого удару по Київщині: зросла кількість жертв та поранених

Фото: ДСНС

У Київській області кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до восьми, ще 48 людей постраждали

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає RegioNews .

"Кількість загиблих унаслідок атаки російських злочинців збільшилася до 8. Кількість постраждалих зросла до 48 людей", - ідеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, 20 постраждалих госпіталізовані. Троє людей перебувають у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати їхні життя.

Найбільше постраждалих у Бучанському районі - 35 осіб. Також люди отримали поранення у Бориспільському, Броварському та Фастівському районах, додав Калашник.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.