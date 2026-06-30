Удар КАБами по Сумах: кількість постраждалих зросла до 21 людини
У Сумах до 21 людини збільшилася кількість постраждалих унаслідок російських авіаційних ударів 30 червня
Про це повідомила Сумська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
"Наразі кількість цивільних постраждалих внаслідок обстрілу інфраструктури Сум керованими авіабомбами складає 21 людина", - ідеться у повідомленні.
Серед них вісім жінок і 13 чоловіків.
Двох постраждалих госпіталізували, 14 людей обстежуються в лікарнях, четверо лікуються амбулаторно, ще одній людині надали допомогу на місці.
Нагадаємо, що російські війська сьогодні завдали удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді.
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