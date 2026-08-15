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15 серпня 2026, 09:01

На Дніпропетровщині через російські атаки загинуло немовля, 11 людей поранені

15 серпня 2026, 09:01
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Фото: ДСНС Дніпропетровщини
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Уночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілів загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, найбільше від ворожої атаки постраждав Марганець на Нікопольщині. Російський безпілотник поцілив у багатоповерхівку, внаслідок чого загинув тримісячний хлопчик.

Семеро поранених госпіталізували у важкому стані. Серед них – 5-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 39-річний чоловік та жінки віком 33, 62, 41 і 40 років. Ще четверо постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

У Марганці пошкоджені багатоквартирні будинки, магазин, кінотеатр та автомобілі. Під ударом також були Нікополь і Покровська громада.

На Синельниківщині російські війська атакували Миколаївську, Покровську та Васильківську громади. Пошкоджені сільськогосподарське підприємство та будинок культури.

У Самарівському районі ворог вдарив по Піщанській громаді. Там понівечений приватний будинок.

Нагадаємо, протягом 14 серпня російська армія била по Херсонщині за допомогою авіації, ствольної артилерії, дронів різного типу. Поранено 22 людини, серед яких одна дитина.

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