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15 серпня 2026, 10:24

На Запоріжжі росіяни FPV-дронами атакували автомобілі: троє поранених

15 серпня 2026, 10:24
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Зранку 15 серпня російські війська атакували FPV-дронами автомобілі в селі Українка Запорізького району. Внаслідок ворожих ударів поранення дістали троє людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, 65-річний чоловік постраждав під час руху автомобіля однією з вулиць села.

Ще двоє людей – 62-річний чоловік та 58-річна жінка – дістали поранень в автомобілі неподалік залізничного переїзду.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 14 серпня російські війська атакували селище Кушугум Запорізької області двома FPV-дронами. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено маршрутне таксі. Обійшлося без постраждалих.

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