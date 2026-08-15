На Запоріжжі росіяни FPV-дронами атакували автомобілі: троє поранених
Зранку 15 серпня російські війська атакували FPV-дронами автомобілі в селі Українка Запорізького району. Внаслідок ворожих ударів поранення дістали троє людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За попередніми даними, 65-річний чоловік постраждав під час руху автомобіля однією з вулиць села.
Ще двоє людей – 62-річний чоловік та 58-річна жінка – дістали поранень в автомобілі неподалік залізничного переїзду.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 14 серпня російські війська атакували селище Кушугум Запорізької області двома FPV-дронами. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено маршрутне таксі. Обійшлося без постраждалих.
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