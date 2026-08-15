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15 серпня 2026, 11:36

Росіяни атакували комбайн у полі на Запоріжжі: двоє людей поранені

15 серпня 2026, 11:36
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Ілюстративне фото: manitobacooperator.ca
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Російські війська атакували FPV-дроном комбайн, який працював у полі під час збору врожаю в Запорізькому районі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожого удару поранення дістали двоє чоловіків віком 30 та 32 роки.

За попередніми даними, росіяни цілеспрямовано вдарили по сільськогосподарській техніці, яка була задіяна у жнивах.

Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.

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