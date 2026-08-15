Росіяни атакували комбайн у полі на Запоріжжі: двоє людей поранені
Російські війська атакували FPV-дроном комбайн, який працював у полі під час збору врожаю в Запорізькому районі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожого удару поранення дістали двоє чоловіків віком 30 та 32 роки.
За попередніми даними, росіяни цілеспрямовано вдарили по сільськогосподарській техніці, яка була задіяна у жнивах.
Постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу.
Читайте також: Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
РФ тричі атакувала Краматорськ: горіли будинок і автомобілі
15 серпня 2026, 13:14На Львівщині "Жигулі" збили велосипедиста: чоловік загинув на місці
15 серпня 2026, 12:52Обіцяла знайти зниклих безвісти живими: у Чернівцях псевдоволонтерка ошукала 5 родин
15 серпня 2026, 12:24РФ атакувала Україну 152 ударними БпЛА: є влучання на 16 локаціях
15 серпня 2026, 11:28Бив палицею та молотком: у Києві затримали підозрюваного у вбивстві товариша
15 серпня 2026, 11:09Росіяни 55 разів обстріляли Сумщину: загинули 9-річний хлопчик і жінка
15 серпня 2026, 10:34На Запоріжжі росіяни FPV-дронами атакували автомобілі: троє поранених
15 серпня 2026, 10:24На Хмельниччині ухилянтам продавали посади в СБУ
15 серпня 2026, 10:00Мінус 1370 окупантів та 1835 дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
15 серпня 2026, 09:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »