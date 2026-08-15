Мінус 1370 окупантів та 1835 дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу
Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, п'ять танків, 62 артсистеми, три бронемашини, 1835 БПЛА, а також 526 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, 12 серпня Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованій території Криму. Зорема, уразили диспетчерську вежу на території аеродрому "Саки".
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