На Хмельниччині ухилянтам продавали посади в СБУ

Фото з відкритих джерел

У Хмельницькій області судили чоловіка за зловживання впливом. Виявилось, він "продавав" посаду в СБУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні чоловік спілкувався із знайомою та дізнався, що її племінник перебуває у розшуку ТЦК. Він запропонував "допомогу", щоб зняти її племінника з розшкуку, а потім вплинути на чиновників СБУ, щоб його працевлаштували туди. Свої "послуги" ділок оцінив у 12 тисяч доларів.

На суді він визнав провину. Відомо, що він працює слюсарем у "ВП "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом", раніше проблем із законом не мав.

Суд призначив покарання у вигляді 265 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.