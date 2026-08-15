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15 серпня 2026, 10:00

На Хмельниччині ухилянтам продавали посади в СБУ

15 серпня 2026, 10:00
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Фото з відкритих джерел
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У Хмельницькій області судили чоловіка за зловживання впливом. Виявилось, він "продавав" посаду в СБУ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні чоловік спілкувався із знайомою та дізнався, що її племінник перебуває у розшуку ТЦК. Він запропонував "допомогу", щоб зняти її племінника з розшкуку, а потім вплинути на чиновників СБУ, щоб його працевлаштували туди. Свої "послуги" ділок оцінив у 12 тисяч доларів.

На суді він визнав провину. Відомо, що він працює слюсарем у "ВП "Хмельницька АЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом", раніше проблем із законом не мав.

Суд призначив покарання у вигляді 265 тисяч гривень штрафу.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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